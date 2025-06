Bomberos Voluntarios: suben las intervenciones, pero el financiamiento no alcanza

Más allá de la causa, ya sea un incendio forestal o un gato que se cayó en una alcantarilla, los Bomberos Voluntarios de Rosario siempre responden al pedido de ayuda de los vecinos en tiempo y forma; pero este servicio rápido, profesional y eficiente se encuentra en crisis por la falta de financiamiento.

“Por cuestiones de financiamiento no podemos tener mucho más personal ya que equipar a un bombero ronda los 6 mil dólares por cada uno”, comentó David Ezequiel Sali Royo, jefe de Cuerpo, en diálogo con Rosario Plus. El cuartel local cuenta con 85 bomberos voluntarios (hombres y mujeres) que cumplen 5 guardias mensuales de 12 horas cada una.

“Por cuestiones laborales, las guardias obligatorias son nocturnas de lunes a viernes (de 20 a 8 horas) y los sábados y domingos se cubre rotativamente en guardias de 12 horas, las 24 horas. Si lográramos resolver la cuestión financiera, nos permitiría tener una guardia diurna activa rentada para poder brindar un servicio 24 horas”, alertó Sali Royo, especialista además en seguridad contra incendios.

Al no poder contar con presencia activa de los voluntarios, se realizan guardias pasivas que “ante un siniestro de magnitud se dirige al cuartel para brindar apoyo a la comunidad”.

Sobre las complicaciones del personal para acudir a las emergencias en horario laboral, David señaló: “Muchos empleadores no entienden la responsabilidad y valoración de los Bomberos Voluntarios por lo cual deciden no emplear bomberos o no les permiten salir de sus trabajos siendo que la Ley Provincial 12.969 promueve esto”. Muchos de los voluntarios son médicos, enfermeros, ingenieros civiles, biotecnólogos, choferes del SIES, policías, profesionales de seguridad e higiene, etc. “Esta característica optimiza el servicio que se le brinda a la comunidad acotando y optimizando tiempos de respuestas”, destacó Sali Royo.

“Resolviendo lo financiero nos permitiría pensar en abrir 1 o 2 destacamentos (espacio físico, parque automotor y equipamiento) en nuestra ciudad para acotar los tiempos de respuesta, eso podría significar aumentar el staff actual al doble para continuar cumpliendo servicio para nuestra comunidad de forma eficiente. Hoy es imposible pensarlo. Si bien hay muchas personas interesadas de sumarse a la institución, nos limita el crecimiento lo edilicio y material”, apuntó el Jefe del Cuerpo rosarino.

Poco financiamiento

La Ley 25.054, que establece el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de Argentina, financia a las asociaciones de bomberos voluntarios a través de un subsidio nacional derivado de una contribución obligatoria del 5% de las aseguradoras sobre las primas de seguros. Además, las entidades de bomberos pueden obtener financiamiento a través de donaciones corporativas, subvenciones y la asistencia de miembros auxiliares o asociaciones.

“Es el total recaudado que se divide por la cantidad de asociaciones de bomberos voluntarios del país y solo cobran las que tengan la documentación al día y todos los comprobantes de los subsidios anteriores rendidos. Rosario percibió poco más de $31.000.000”, explicó David Ezequiel Sali Royo, y aclaró que esperan un “remanente que no han cobrado las asociaciones de bomberos voluntarios que no tenían la documentación al día”.

Respecto del subsidio municipal, el cuartel rosarino recibe una suma de $1.200.000, una cifra que desde la asociación consideran escasa, ya que otras localidades con menos habitantes reciben importes superiores. “Percibimos siete veces menos que Cañada de Gomez, incluso teniendo 25 veces más de población”, apuntó Sali Royo y anticipó que desde el Palacio Vasallo se comprometieron a solicitar que el presupuesto se duplique.

En tanto, la Legislatura provincial aprobó, en 2024, una normativa de financiamiento para los Bomberos Voluntarios que podría generar un aporte anual de tres millones para el Cuerpo de Rosario, pero todavía no se avanzó en la implementación de dicha regulación.

“Al día de la fecha llevamos en 2025 unas 360 intervenciones, eso implica combustible, averías y desgaste de nuestro parque automotor y elementos de trabajo por lo cual es pobre lo que percibe una ciudad como Rosario, la tercera o cuarta más grande del país”, advirtió.

Contando las unidades de los Zapadores, Rosario cuenta con una unidad de emergencia por cada 145.000 habitantes, cuando en ciudades aledañas el número concentra y mejora la proporción: una unidad de emergencia cada 11.000 (Villa Gobernador Gálvez) o 4.500 (Cañada de Gomez) habitantes.

Cabe recordar que la entidad también se sustenta con la colaboración de sus socios. Los interesados en hacer su aporte pueden realizar una donación en la web oficial del cuartel.

Más urgencias en tiempo de crisis

“Hay mas incendios de vehículos entendiendo que también hay más vehículos en la calle. Según datos oficiales, Rosario tiene más de 50 centros de salud, mas de 500 establecimientos educativos, mas de 150 permisos de edificación por mes, una ciudad universitaria y un gran polo industrial tanto en la ciudad como en la periferia lo cual genera que no solo el millón de habitantes circule por la ciudad sino también que vengan desde otras localidades a trabajar, estudiar y realizarse estudios. Rosario es una bomba de tiempo la cual necesitamos estar preparados para ello”, advirtió el Jefe de los Bomberos Voluntarios.

Sumate como voluntario

Asimismo, desde la asociación remarcaron que se encuentra abierta preincripción para la camada 2025/26 de Bomberos Voluntarios de Rosario. Los requisitos para ingresar son:

Residir dentro de la jurisdicción de Rosario.

Tener entre 17 y 35 años.

Secundario completo.

Presentar certificado de antecedentes penales.

Poseer salud y aptitud psicofísica para la actividad.

Hay tiempo para anotarse hasta el 22 de junio. Toda la info disponible en el siguiente link.