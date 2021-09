El anuncio del gobierno nacional de que el barbijo ya fue para los espacios abiertos o en burbujas no termina de prender en el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Aún no hubo definiciones concretas a días del vencimiento del decreto que apunta las restricciones sobre la pandemia.

La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, consideró que la ciudadanía debería mantener su uso del barbijo aunque aclaró que no habrá sanciones. "Nación abre un máximo de lo que se puede hacer pero cada provincia lo adapta. Dice que se puede dejar de usar el barbijo cuando está sola o en su burbuja. Nosotros nos inclinamos por seguir utilizando el barbijo. Lo vamos a tratar de consensuar, pero no es que no se va a usar más el barbijo", dijo.

La funcionaria destacó que tras lo debatido en Cofesa que “cada jurisdicción tomará sus decisiones” y agregó: “Lo que sí se acordó es que no se sancionará a quienes estén al aire libre reunidos en pequeñas burbujas, distanciados del resto y que no lo usen”. Lo mismo dijo Perotti semanas atrás, cuando explicó que su Gobierno pretende "sostener" determinados hábitos para "mantener altos los cuidados de la población".