La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) emitió un informe preliminar sobre el caso de la avioneta que se precipitó a tierra el pasado 9 de agosto y se estrelló en el predio de la planta industrial de la empresa Air Liquide situada en avenida Presidente Perón al 7600, cuyo resultado fue la muerte del piloto Juan Manuel Medina. Los datos aportados apuntan a que fue un impacto controlado.

“En un vuelo de aviación general, la aeronave despega del aeroclub Rosario por pista 01, vira hacia el sur y 30 minutos después es vista volando a baja altura en inmediaciones de la planta industrial de la empresa Air Liquide dentro del ejido de la ciudad de Rosario", comienza explicando el escueto informe del JST publicado en las últimas horas.

Y agrega: “Realiza maniobras en diferentes direcciones y luego impacta de manera controlada contra el sector de carga de tubos de oxígeno. La aeronave resulta destruida y el piloto fallecido”. En tanto, subraya que se trata de “datos preliminares” y que el informe “está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación”.

Lo cierto es que esto abona la hipótesis de que no se trató de un accidente. Medina, de 46 años, era ex empleado de la firma que se dedica a la venta de oxígeno y otros gases de uso industrial. En tanto, si bien contaba con una licencia para volar en el Aeroclub de Alvear, desde donde había partido, no estaba habilitado para hacerlo en áreas urbanizadas.