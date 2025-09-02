En lo que va del año, la Municipalidad aportó pruebas en 32 denuncias penales realizadas ante la Fiscalía con respecto a autos mellizos, lo que representa un fuerte incremento respecto al año anterior. El aumento de los casos se vincula con la profundización del sistema de videocontrol y el despliegue de cámaras con inteligencia artificial y lectura de matrículas en las calles de Rosario.

El procedimiento se inicia cuando un titular de vehículo desconoce una notificación de infracción recibida con imágenes de su patente. Tras cotejar los registros, se constata la existencia de chapas clonadas o sustraídas. En esos casos, el Juzgado desestima las actas vinculadas al titular registral y se da intervención a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Allí se formaliza la denuncia penal y se comunica a la Dirección de Tránsito para localizar el rodado mellizo y trasladarlo al corralón municipal.

Además, todo este material -junto con las cámaras en vivo de la Municipalidad- es visualizado también por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, que a partir de allí puede realizar las actuaciones dentro de su competencia.

Asimismo, cuando se constata la existencia de un vehículo con patente melliza, el municipio actualiza su sistema para que a partir de ese momento cada vez que ese rodado vuelva a pasar por una cámara de lectura automática de patentes se genere un alerta inmediato, lo que permite un seguimiento más eficiente y rápido del caso.

En lo que va del año, 32 casos derivaron en denuncias penales. Los damnificados que se convirtieron en denunciantes no son únicamente de la ciudad. En total, 16 fueron de provincia de Buenos Aires y Capital, aunque también hay casos en Córdoba, Río Negro, Santiago del Estero, Neuquén y otras localidades de la Provincia de Santa Fe.