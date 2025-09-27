La obra del tercer carril de la Autopista Rosario - Santa Fe, en el tramo que va desde Rosario hasta San Lorenzo, avanza a buen ritmo y se ejecutó un 40% del proyecto. Desde Vialidad Provincial, durante las últimas semanas, han implementado jornadas con trabajo nocturno para obtener mejores resultados.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, se refirió a los avances en esta obra sobre la principal arteria vial que conecta la ciudad rosarina con la santafesina. Aseguró que “para fin de año se prevé la terminación de la mano descendente que va hacia Rosario, en la totalidad del tramo de 16 kilómetros. Para alcanzar este objetivo, se consideró que algunas tareas podían efectuarse en horarios nocturnos, por eso hubo jornadas con maquinarias operando en esa franja. No será lo que se repita con frecuencia, pero es una alternativa que se probó y pudo resolver algunos contratiempos que ocurrieron”.

“Por Santa Fe sale más del 70% de la exportación de granos de Argentina, y la autopista, junto al circuito de puertos, en época de cosecha gruesa, recibe miles de camiones diariamente. Por temporada arriban 1,8 millones de camiones. Por eso, la primera etapa de esta obra, de 16 kilómetros, es muy necesaria para el desarrollo productivo, dado que ordenará el tránsito y otorgará mayor fluidez a los accesos portuarios”, destacó el ministro Enrico.

En cuanto al desarrollo de los trabajos, el titular de Obras Públicas precisó que “ya tenemos más de un 40% de avance de la obra, y el tramo de la mano que va hacia Rosario, entre Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, ya cuenta con los 3 carriles completos y asfaltados”.

Cabe recordar que la obra fue licitada en agosto de 2024, se adjudicó a la contratista Pose SA, comenzó en las primeras semanas de enero de 2025 y demanda a la Provincia una inversión que supera los 54.580 millones de pesos.

En detalle

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, contó que “en esta última semana completamos, en la mano que va hacia Santa Fe, la carpeta final de asfalto entre los kilómetros 8 y 14; es decir que ya tenemos unos 12 kilómetros listos de tercer carril, al que aún le falta pintura y otras pequeñas obras complementarias”.

“Además de la pavimentación del nuevo tercer carril y la repavimentación de los carriles existentes, esta obra se complementa con la construcción del alcantarillado transversal, la repavimentación de la banquina externa y la construcción de la banquina interna, mejoras en los accesos y puentes que se encuentran en los primeros 16 kilómetros de la autopista, además de los trabajos para la señalización vertical y horizontal correspondiente”, explicó.

De día, pero también de noche

“Por cuestiones operativas y de avances de la obra, el primer fin de semana de septiembre colocamos asfalto por la noche”, informó Seghezzo.

Estos trabajos se realizaron entre el viernes 5 y el lunes 8 de septiembre, y consistieron en la colocación de la base de concreto asfáltico en los primeros 2 kilómetros de la Autopista Rosario - Santa Fe.

“Esta modalidad de trabajo fue una alternativa ante ciertos contratiempos, pero si es necesario para que la obra avance con normalidad, no descartamos que se vuelva a realizar otra intervención nocturna”, aseguró el funcionario.

Las máquinas no paran

En la mano hacia Rosario, entre el km 10,4 y el km 4,2 ya están completos los tres carriles, con la capa de rodamiento asfáltica. El mismo avance se da entre el km 8 y el km 14 en la mano hacia Santa Fe. El tercer carril no se encuentra habilitado al tránsito porque aún restan tareas de señalización.

La mano hacia Rosario, entre el km 4,2 y el km 0, se encuentra en obras: se realizan tareas de alcantarillado transversal, movimiento de suelo y construcción de capas especiales. Lo mismo ocurre en el tramo que va desde San Lorenzo Centro (km 16,2) al km 14, donde están en ejecución las capas especiales de suelo.

En lo que queda de septiembre y hasta el mes de noviembre, se trabajará en completar la carpeta de rodamiento asfáltica entre el km 16,5 y el km 14 (en ejecución), del km 14 al km 10,4 (donde ya están hechos los tres carriles hasta la capa de asfalto de base), y del km 4,2 al acceso a Rosario (km 0), para así tener finalizados los 3 carriles en la mano que va hacia Rosario, en los 16,2 kilómetros de la obra.