Al mal clima, buena cara, pero también precaución. Es que luego de varias jornadas de incesante caída de agua, el alerta se mantendrá durante la madrugada de este viernes y las autoridades locales piden evitar desplazarse por la ciudad de no ser necesario.

El intentente Pablo Javkin y el director de Defensa Civil, Gonzalo Ratner, encabezaron este jueves una reunión para analizar la situación en Rosario y coincidieron en que la continuidad de las tormentas van a generar un daño mayor al habitual.

Hasta la tarde se habían contabilizado más de 60 árboles caídos e ingresaron más de 400 reclamos por anegamientos. A esto se suman también los cortes de luz que sufrieron diversas zonas de Rosario producto de la abundante caída de agua.

Desde defensa civil hicieron hincapié en que en las últimas horas se dio una importante caída de árboles y anegamientos, pero además las lluvias no dieron una tregua que permita ir resolviendo lo más importante.

“Hasta mañana hay alerta por tormentas con ráfagas de viento, pero ya tenemos una ciudad afectada por un fenómeno muy importante. Eso va a generar un daño mayor al habitual”, señaló Ratner.

En ese sentido, Javkin expresó: “Vamos a pasar los 200 milímetros de caída de agua en dos días. El que pueda que pase el feriado en casa, cuidándose. Tengamos la máxima alerta hasta el viernes al mediodía”.

Si bien durante la tarde de este jueves el clima fue mejorando con el correr de las horas, desde el Servicio Meteorológico Nacional pronostican tormentas fuertes en la región para el viernes a la madrugada y durante la mañana.

Desde la Municipalidad pidieron, no circular si no es necesario, no sacar la basura, no refugiarse cerca de los árboles o postes de electricidad y ante cualquier emergencia llamar al 103.