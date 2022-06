El ex presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Ensinck, manifestó su preocupación por el rumbo adoptado por la actual conducción de la entidad a cargo de Lucas Galdeano. Consideró que la renovación de autoridades significó un cambio de paradigma en el funcionamiento de la institución, donde “las actividades no representan a la actividad gremial” y tomaron un carácter ligado a cuestiones político partidarias.

Lucas Galdeano fue cuestionado por la directiva saliente, por ser el hermano del actual presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Julián Galdeano, y por involucrar en muchas de las actividades institucionales del colegio a referentes de ese partido. Quienes señalan esta cuestión, recuerdan que la misión del Colegio de Abogados es defender los intereses de los profesionales afiliados.

En diálogo con Si 98.9, Ensinck manifestó: “Hoy vemos que hay lugar para charlas de equipos técnicos del partido radical, parece que está primero discutir la Boleta Única antes que los problemas del tribunal. Las salas de audiencias están abandonadas y no hay quien atienda reclamos diarios. Vemos con mucha preocupación que hoy no hay respuesta a muchas cuestiones”.

Las elecciones en el Colegio de abogados fueron a fines del año pasado. Carlos Ensinck fue por su reelección a la presidencia pero cayó a manos de la lista opositora encabezada por Lucas Galdeano. En su momento, manifestó su preocupación al advertir que con la nueva gestión, ciertos intereses políticos podían ubicarse por encima de los intereses de los profesionales afiliados.

“El colegio de abogados es quien nos representa y representa a la actividad gremial. Si utilizan recursos humanos y fondos para actividades políticas, sumado a que aumentaron la cuota casi un 100%, el destino del colegio está equivocado”, agregó.

Al respecto, consideró que el descargo no tiene que ver particularmente con el posicionamiento político de la actual conducción, sino que lo que están cuestionando es el rumbo institucional. El Colegio representa a más de 9 mil profesionales del derecho.

Pero el reclamo no tiene que ver solo con lo que consideran un conflicto de intereses, sino también con la gestión. En ese sentido, el ex presidente detalló: “Cuando Anses no funcionaba, ingresamos amparos para darle jubilación o pensión a los beneficiarios. Esta nueva conducción asumió y renunció a los amparos. Hay una conducta de no confrontación con los poderes reales. Hacia la corte no hay ningún planteo, hay una oficina de proceso sucesorio donde toda la ciudad tramita su declaratoria de herederos por fallecimiento de algún familiar, que está saturadísima”.

Por último, Ensinck recalcó el aumento que sufrió la cuota para los afiliados y deslizó: “La cuota la aumentaron casi un 100% por asamblea., cuando hay ingresos que van al colegio destinados a hacer charlas que nada tienen que ver con el objeto de la institución. El colegio no representa a partidos políticos, representa a sus afiliados”.