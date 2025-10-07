La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) confirmó su adhesión a la Jornada Nacional de Protesta que este miércoles 8 de octubre se llevará adelante en toda la provincia, en el marco del plan de acción definido por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Bajo la consigna “La escuela enseña y construye esperanza”, se realizarán actividades durante toda la jornada en distintos puntos del territorio santafesino, con epicentros en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Reconquista, donde docentes, estudiantes y familias compartirán clases públicas, radios abiertas, ferias, caravanas y propuestas culturales en defensa de la educación pública.

En Rosario, la concentración será en Plaza San Martín desde las 8 hasta las 23; en Santa Fe capital, a las 18 en Boulevard y Rivadavia; y en Reconquista, a las 18:30 en Obligado y Habegger.

La jornada se inscribe en un contexto de reclamos salariales, previsionales y de financiamiento educativo, y funcionará como antesala del Paro Nacional Docente del martes 14 de octubre, que incluirá movilizaciones en todo el país.

Entre los principales reclamos, AMSAFE y CTERA exigen un aumento salarial que recupere el poder adquisitivo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional, una nueva Ley de Financiamiento Educativo, y más presupuesto para infraestructura escolar.

El comunicado también rechaza el ajuste educativo, el presentismo y toda medida que vulnere derechos laborales, además de pedir la derogación de la reforma jubilatoria, la convocatoria a concursos y traslados y una solución urgente a los problemas del IAPOS.

Desde el gremio docente remarcaron que, frente al ajuste y los recortes presupuestarios, el sector reafirma su compromiso con la defensa de la escuela pública, gratuita y de calidad. “Defender la educación pública es defender la Patria”, subrayaron.