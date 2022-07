Una delegación de Amsafé presentó este viernes en el Ministerio de Trabajo de la provincia la solicitud de "urgente reapertura de la paritaria docente". Al pedido lo formalizaron Rodrigo Alonso, Susana Ludmer, Patricia Hernández y Paulo Juncos, integrantes de la conducción provincial del gremio. Al salir del organismo, se realizó un acto con presencia de trabajadores de la educación de varias regiones.

Alonso, Secretario General de Amsafé señaló: "Lo que hicimos fue presentar formalmente al Ministro de Trabajo una nota con el pedido de la urgente reapertura de la paritaria para discutir el salario. La ministra Adriana Cantero nos dice que estamos bien, pero no es así. Cuando se conozca el índice de inflación del mes de junio, sabemos que ese porcentaje ya lo perdimos. Y Los trabajadores decimos que no vamos a pagar la crisis, la Provincia tiene recursos, sus funcionarios salen a hablar de cómo aumenta la recaudación y ese aumento lo queremos para el bolsillo de los trabajadores, para la familia de nuestros alumnos, para la Escuela Pública, para tener más cargos, más infraestructura, formación gratuita y en servicio, para más recursos pedagógicos”.

El dirigente de Amsafé agregó: "Hay un acuerdo nacional que establece el adelanto de los tramos de agosto y septiembre, además de una recomposición salarial en septiembre y diciembre. Por eso venimos a exigir la convocatoria a paritaria para discutir las condiciones de trabajo. Es una vergüenza que quieran modificar el horario de funcionamiento de las escuelas y los docentes no seamos consultados, que el gobierno tome definiciones unilaterales. Queremos discutir de qué manera mejoramos la escuela pública. No la vamos a mejorar con media hora más, la vamos a mejorar con mayor presupuesto educativo. Si en el receso no nos convocan, habrá asamblea y plan de lucha provincial”.