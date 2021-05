Alta concurrencia, rosas y aplauso sostenido para despedir a Lifschitz

Algunos minutos después de las 10 de la mañana de este lunes, el cortejo fúnebre con el cuerpo de Miguel Lifschitz se detuvo frente a la Biblioteca Argentina, en Pasaje Álvarez 1550, para que familiares, amigos y militantes despidan al ex gobernador de Santa Fe.

Luego de recibir varios aplausos y rosas rojas, el vehículo (no un coche fúnebre convencional sino un utilitario, debido a la coyuntura epidemiológica) partió hacia el cementerio de Funes, donde será inhumado en una ceremonia íntima.

"Tristeza infinita, gran pérdida para la democracia", comentó Juan Carlos Zabalza, histórico dirigente socialista, en diálogo con el móvil de Sí 98.9 .

En la despedida del presidente de la Cámara de Diputados provincial, frente a la Biblioteca Argentina, estaban presentes el intendente Pablo Javkin, el ex gobernador Antonio Bonfatti, la ex intendenta Mónica Fein, la pareja del ex mandatario, Clara García, entre otros dirigentes socialistas .