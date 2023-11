El Servicio Meteorológico Nacional anunció un alerta amarilla para este viernes para los departamentos Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.

Según el SMN, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

También se anuncian vientos del oeste o sudoeste, con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Frente a este escenario, se recomienda: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, prestar atención a la posible caída de granizo, asegurar elementos que puedan volarse.