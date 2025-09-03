Un accidente en el tradicional funicular de Gloria, en Lisboa, dejó al menos 15 muertos y 20 heridos este miércoles, según confirmaron las autoridades portuguesas. El convoy, con capacidad para 42 personas, perdió el control en la empinada cuesta junto a la Avenida da Liberdade y terminó volcado contra un edificio en pleno centro de la capital.

La directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, detalló que cinco de los heridos están graves, dos de ellos en estado crítico, mientras que otros cinco sufrieron lesiones leves. Varias personas quedaron atrapadas entre los restos del transporte y debieron ser rescatadas por equipos de emergencia, que trabajaron durante horas en la zona.

El funicular, inaugurado hace más de un siglo y declarado monumento nacional en 2002, conecta el centro con el Barrio Alto y es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Testigos aseguraron que el tranvía descendía “desenfrenado” sin frenos antes de impactar con violencia. Imágenes compartidas en redes sociales mostraban el vehículo destrozado y envuelto en humo, rodeado de vecinos que intentaban ayudar a los pasajeros.

En un primer momento, Bomberos y Policía descartaron víctimas fatales, pero Protección Civil confirmó luego la magnitud de la tragedia. “Hay varias víctimas”, admitió Paulo Sousa, jefe de la Brigada de Bomberos, al llegar al lugar. Poco después, la cifra de fallecidos comenzó a escalar hasta superar la decena.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó su “profundo pesar” por el accidente y transmitió condolencias a las familias afectadas. En tanto, el primer ministro, Luís Montenegro, anunció que se investigarán de inmediato las causas del descarrilamiento. “Lisboa está de luto”, afirmó el alcalde Carlos Moedas desde el lugar de los hechos.