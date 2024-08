Según trascendió en las últimas horas, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica dejará de financiar nuevas investigaciones al menos por dos años. La noticia fue comunicada por la directora del organismo, Alicia Caballero, en una reunión con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

“No son comunicaciones oficiales sino trascendidos. Es una política que tiene el gobierno desde que asumió, nos enteramos de las condiciones de nuestro trabajo a través de rumores. Lo que dijeron es que solamente se van a financiar los proyectos que están en curso que sean anteriores al 2022 y que no va a haber nuevas convocatorias”, explicó en Sí 98.9 Marianela Scocco, investigadora de Conicet Rosario.

Y siguió: “Por otro lado, las investigaciones que están vigentes no van a tener actualización del presupuesto con respecto a la inflación. No se cierra el Conicet pero lo que se hace es desfinanciarnos, entonces no podemos comprar insumos, formar equipos de investigación o pagar viajes. Todo lo que necesitamos para investigar”.

“Los países más desarrollados lo que hacen es financiar la ciencia y tecnología desde el Estado, y en eso Argentina era vanguardia en América Latina por tener el organismo de financiamiento más prestigioso. Sin embargo, este gobierno viene con toda la intención de desmantelar todo lo que tiene que ver con el conocimiento público”, sumó Scocco.

Por último, la investigadora local aseguró que ante el recorte de las becas, muchos investigadores optan por emigrar y dentro de Argentina se van al sector privado. “Hacer ciencia desde el Estado es importante porque las corporaciones privadas no van a financiar investigaciones que no sean rentables para ellos”, cerró.

La nota completa: