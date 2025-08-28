La planta de Acindar en Villa Constitución volverá a detener su producción desde este viernes 28 de agosto, con una nueva tanda de suspensiones que afecta a más de 200 trabajadores. La medida, consensuada con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), se aplicará en el área de laminados y forma parte de un esquema que prevé más interrupciones hacia fin de año.

Desde la empresa, propiedad del grupo ArcelorMittal, señalaron que el acuerdo de suspensiones “se irá adaptando a las necesidades operativas”. El personal suspendido percibirá el 75% de su salario, mientras que la compañía evita precisar la cifra total de afectados.

El gremio metalúrgico alertó que la situación es “crítica” y que el parate responde a la combinación de factores que golpean al sector: el desplome de la construcción, la falta de recuperación de la industria automotriz y el freno del agro. Además, las importaciones de acero, sobre todo desde China, profundizan el impacto en el mercado interno.

Las cifras confirman la magnitud de la crisis: en 2024 Acindar operó al 50% de su capacidad instalada y produjo apenas 600.000 toneladas, la mitad que en 2023. Este deterioro está ligado a la recesión, que hizo caer un 12,4% la producción industrial y un 19,5% la construcción. Actualmente, la planta santafesina mantiene un solo horno en funcionamiento y acumula un excedente de hasta 20.000 toneladas de acero por mes.

El parate en Villa Constitución reaviva la preocupación sobre el futuro de una de las principales industrias del país. Con menos de mil trabajadores en plantilla —frente a los 1.230 de fines de 2023— y un esquema de retiros voluntarios en marcha, la compañía sostiene una producción intermitente que ya no logra disimular el estancamiento productivo que atraviesa la economía argentina.