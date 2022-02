La Universidad Nacional de Rosario (UNR) abrió la inscripción al Programa de Residencias Universitarias para que alumnos y alumnas que, por su situación social y económica, carezcan de recursos para costear la totalidad de un alojamiento, puedan hacerlo a un bajo costo.

Los aspirantes a obtener una plaza deberán ser alumno o alumna regular de alguna de las carreras de grado universitarias o terciarias que se dictan en la UNR, con una duración teórica no menor a tres años y cursar en condición de alumno regular de manera presencial, durante el año calendario para el cual está solicitando el alojamiento. En caso de haber concluido el cursado, sólo podrá postularse si es renovante.

Los alojamientos tendrán un costo mensual por unidad, constituido por Alquiler y Gastos centrales, mantenimiento y servicios que dependerá del menor valor de una unidad equivalente en la zona geográfica donde se ubica. A este valor se le resta el equivalente a una Beca de Residencia y el resultado se divide entre los ocupantes de la unidad.

Requisitos

Estudiantes ingresantes: Haber finalizado el nivel medio sin adeudar materias y haber realizado la inscripción definitiva a una carrera terciaria/universitaria de la UNR. En el caso de estudiantes extranjeros/as, además deberán contar con DNI y residencia permanente en Argentina, al momento de la postulación al Programa de Residencias Universitarias y haber cumplimentado la homologación del título del nivel medio.

Estudiantes cursantes: Haber aprobado en el último año académico las materias necesarias que fija la Facultad para ser ciudadano universitario, esto es, para aquellas carreras que tienen cursado de 4 o más materias al año en promedio, haber aprobado como mínimo 2, y para las que tiene cursado de 3 o menos materias al año en promedio, haber aprobado al menos 1.

Los aspirantes a obtener una plaza del Programa de Residencias Universitarias, deberán tener 18 años cumplidos al momento de acceder al beneficio; no poseer título terciario o universitario; no deberán depender económicamente de un grupo familiar que no resida en la misma localidad donde cursa; provenir de localidades fuera del área de 50 km. desde la ciudad de Rosario; no ser beneficiario de otra beca de la UNR.

Ingresos familiares

Los ingresos totales del grupo familiar no deberán superar los montos establecidos por la Dirección de Bienestar Estudiantil en su Programa de Becas UNR. Para la convocatoria del Programa de Residencias Universitarias UNR 2022 los montos de referencia para los distintos grupos familiares serán los siguientes: 2 integrantes $84.400, 3 integrantes $100.900, 4 integrantes $117.400, 5 integrantes $133.900, 6 integrantes o más $150.400

Los y las postulantes al programa de Residencias Universitarias UNR serán informados sobre el resultado de la evaluación de su solicitud mediante un correo electrónico enviado desde residenciauniversitaria@unr.edu.ar a la dirección electrónica declarada al momento de la inscripción. El otorgamiento de la plaza caducará a los 10 días corridos de no producirse la notificación fehaciente del/la estudiante, luego de informados los resultados de la evaluación.

La inscripción puede realizarse a través de bit.ly/ProgramaResidenciasUNR. Se adjuntan especificaciones de la documentación a presentar y el reglamento del Programa de Residencias Universitarias.