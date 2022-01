"Te fuiste y no nos habíamos despedido. Cada caravana se va a quedar conmigo. Este tema es para vos y por todo lo vivido. Desde arriba danos fuerzas a tu familia y amigos. En mi corazón siempre presente vas a estar, hasta el día en que me muera yo te pienso recordar. Tu muerte no queda impune, esto no se queda acá. Una a una el que las hizo, las va a tener que pagar. Un vacío sin llenar, tanta vida por andar. La vida es a veces injusta y lo pueden comprobar. Yo todavía no caigo que no te cruce en la cuadra cuando salgo. Este dolor que no se quita no le encuentro ni un respaldo. Los días se me hacen largo, me queda un sabor amargo. Justicia por Iván, nosotros nos hacemos cargo. De que vos descanses en paz, de que esto no pase más, en un país de locura en el que ya no hay vuelta atrás, una muerte todos los días, no sabés si regresás", así dice la letra del emotivo rap que le grabó uno de sus amigos a Iván de San Segundo, el pibe de 18 años asesinado el último jueves en las inmediaciones del shoping Alto Rosario.

Al video, que se grabó de forma casera en el patio de la casa de Iván con la presencia de varios de sus amigos, lo difundió su hermana Julieta. Y enseguida se viralizó. Podés verlo acá, en la cuenta de Instagram de RosarioPlus.

Además, a una semana del crimen la familia de Iván convoca este jueves a una movilización en la esquina de Fuentealba y Junín, a pocos metros del shoping. Y piden a quienes hayan visto algo que ayude a esclarecer el crimen que colaboren aportando fotos, testimonios o algún video. El número de contacto es el (Julieta). También invitan, quien pueda colaborar con datos, a acercarse a la Fiscalía en el Centro de Justicia Penal. A la causa la lleva adelante el fiscal Alejandro Ferlazzo.

Este martes, en una entrevista televisiva, el intendente Pablo Javkin se refirió al caso: "Esperamos que se resuelva con una condena, aunque sabemos que no va a reparar la pérdida de la familia":