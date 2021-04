Las nuevas disposiciones del gobernador Omar Perotti para contener al virus ajustaron las restricciones y algunas actividades generaron confusiones. ¿Qué sucede con la actividad física? ¿Es lo mismo salir a correr solo que jugar un picadito? ¿Puedo ir al gimnasio?

Se puede salir a correr de manera solitaria o con el conviviente, pero no detenerse y ejercitarse para no generar aglomeramiento en un espacio público durante mucho tiempo. No podrá haber reuniones ni aglomeraciones de personas en espacios verdes, es decir, que los grupos de running o entrenamiento que se ven cada tarde en los parques no están habilitados. Por eso la Municipalidad de Rosario suspendió la Calle Recreativa para evitar amontonamiento en esa franja horaria del fin de semana.

Sin embargo, parece chocar con la habilitación “de la actividad deportiva en modalidad entrenamiento, que realicen entre sí los deportistas de una entidad en sus instalaciones y sin interactuar con los de otras instituciones”. Es decir, en clubes sí.

Por otra parte, el decreto permite el funcionamiento de los gimnasios, que seguirán abiertos como hasta ahora, con aforo reducido al 30 por ciento y protocolos. Es decir, van a seguir funcionando como hasta ahora: con turnos y con un límite de ocupación del 30 por ciento.

Otro interrogante que choca con lo anteriormente dicho es la practica de fútbol cinco. Algunos interpretaban que podría entenderse como “entrenamiento” en clubes, pero la ministra de Salud, Sonia Martorano, fue al decreto para explicar. El mismo es claro al prohibir “la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los participantes”.