Un relevamiento entre estudiantes de la UNR detectó que un número considerable quedó fuera del registro del programa Boleto Educativo Gratuito, que brinda transporte urbano sin costo a estudiantes y docentes de todos los niveles en Santa Fe.

“En un contexto de fuerte deterioro en las Universidades Públicas y bajo la excusa de un error burocrático, miles de estudiantes durante los últimos días se vieron impedidos de utilizar su Boleto Educativo, a pesar de que habían podido hacerlo durante todo el año. Esto afecta a los estudiantes que no están domiciliados en Santa Fe, aunque los casos son diversos. Según los cálculos de los estudiantes, el gasto que deberían afrontar de manera repentina rondaría los $70mil mensuales”, reveló Enzo Balbuena, secretario general de la FUR.

El dirigente estudiantil analizó que tras dos años sin presupuesto, la universidad ahora suma este problema que impacta en la economía de sus alumnos. "Hace años que el gobierno nacional nos ajusta el Presupuesto y ahora se le suma esto. Somos conscientes de los recortes que se realizan y por eso decimos que el Gobierno Provincial debería buscar los recursos en otro lado y no recortarle derechos históricos a los estudiantes universitarios. Le exigimos al gobernador Pullaro que nos lo restituya inmediatamente" reclamó Balbuena.

Desde la FUR advierten que esta quita del beneficio podría afectar la continuidad de estudios de muchos. "Sobre los datos que estamos recabando, creemos que la situación afecta a miles de estudiantes. Exigimos la restitución inmediata del Boleto pero también una explicación urgente de porqué está sucediendo esto", concluyó.