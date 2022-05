Cientos de personas en Rosario no recibieron la visita del censista y la confusión se apropió del miércoles. Entrada la noche, el Indec anunció qué hacer si una vivienda no fue censada más allá si cargó o no el formulario online.

Para aquellas personas que completaron el Censo digital pero el censista no pasó por su hogar a pedir el código, no deberán hacer nada. "Ya están censados", aclaró el titular del Indec, Marco Lavagna. A su vez anunció que se vuelve a abrir la página www.censo.gob.ar para que las personas que no fueron censadas (y no completaron el Censo digital) puedan hacerlo vía digital, mientras que también estarán habilitados el correo electrónico censo@indec.gob.ar y el teléfono gratuito nacional 0800-345-2022 para que vuelvan a ser visitadas.

"De acuerdo a la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, desde 19 y hasta el 22 de mayo próximo se realizará la etapa de recuperación para que toda la población quede correctamente contabilizada", informó esta tarde el Indec.

Luego de una jornada censal con amplia participación de la población, que comenzó a las 8 y concluyó a las 18, el Indec informó cuál será el procedimiento que deberá ser cumplimentado en aquellos casos en que no se recibió la visita domiciliaria de un censista y no se había completado el relevamiento de modo digital.

Quienes envíen un e-mail a censo@indec.gob.ar tendrán que colocar el asunto "No fui censado/a". Y en el cuerpo del correo deberán consignar: Nombre y apellido; Provincia; Partido/Departamento; Localidad; Calle; Número; Piso y departamento (si es propiedad horizontal); Correo electrónico; Teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular).