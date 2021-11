La contención del coronavirus en Argentina se acomoda cada vez mejor, sin complicaciones, sin casos, sin muertes en escala. "Argentina está bárbaro, sobre todo comparado con el dramático momento de Europa, por ejemplo, Alemania", sostuvo Ernesto Resnik, científico, biólogo molecular e inmunólogo de los más consultados durante la pandemia.

En Argentina los casos positivos son muy bajos, pero en Estados Unidos hay un promedio en la última semana de 88.000 casos, de 38.000 en Rusia, Alemania y Gran Bretaña. ¿Por qué le va bien a Argentina y no a esos países?

Resnik esbozó una respuesta en Sí 98.9: "Porque tiene inmunidad comunitaria, por los altos contagios y el éxito de la vacunación. Alemania hizo bien las cosas en la pandemia, pero paga el precio de no haber tenido inmunidad. Hubo un 30% que en el arranque de adultos que no se vacunaron, lo mismo los chicos. Además empezó el invierno y las escuelas son ámbitos cerrados".

Según Resnik, la Delta no ingresó con fuerza por la vacunación, la cual con la aplicación de niños ha sido más que acertada y clave. "En los últimos meses se hizo casi todo bien en el país en materia sanitaria", sostuvo.

De acuerdo a un refuerzo con tercera dosis que el Gobierno ya comenzó, explicó: "En la medida que el virus no circule no es tan necesaria una tercera dosis, y es el testimonio de lo que se hizo bien y de que sobren vacunas en el país. ¿Porqué no darle otra mano de barniz a la puerta si te lo hacen gratis y llueve tanto?"