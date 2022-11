Familias del Barrio Magaldi cortaron el tránsito este miércoles por la tarde frente a la Sede de Gobernación. Hace un año vienen reclamando que el gobierno provincial cumpla con el compromiso asumido de trasladarlos a otro terreno con servicios básicos. "Perotti es responsable de que aún no podamos tener una vivienda digna, porque no nos responden, no nos escuchan, aún sabiendo que nuestro reclamo es un Derecho Humano", manifestaron desde las organizaciones que representan a los vecinos.

Luego de varias horas de corte en la intersección de Santa Fe y Dorrego, un funcionario allegado al subsecretario de Planificación de Hábitat provincial, Ignacio Rico, se acercó a hablar con las familias presentes y acordaron una reunión para el viernes 25 de noviembre, con el objetivo de llegar a un acuerdo para la mudanza. Son aproximadamente 113 familias que hace un año firmaron un acta con el gobierno santafesino, pero todavía no obtuvieron respuestas concretas sobre la mudanza a un predio con agua, luz y cloaca.

El conflicto se originó hace más de un año, cuando las familias fueron informadas de que tenían que abandonar ese predio ubicado en Magaldi y Benteveo. Luego acordaron con Municipio y provincia que iban a ser trasladados a otro punto geográfico, pero nunca volvieron a tener novedades ni fueron atendidos.

"No podemos seguir a la espera de que los responsables de la Provincia, los funcionarios de Perotti habiliten las obras de servicios para poder trasladarnos, tal cual como se comprometieron hace más de un año. Es responsabilidad del Estado y los gobiernos que vivamos bajo agua cada vez que llueve, que no tengamos condiciones dignas para vivir. Están faltando a un derecho humano elemental que deberían cumplir con todas las familias, más aún quiénes no tenemos ingresos", sostuvieron desde la organización vecinal.