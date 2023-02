Durante las últimas horas circuló a través de un tuit el video de una empleada de la empresa de tecnología informática Globant, en el que muestra una faceta del día a día en sus instalaciones. Pero a partir de la repercusión que tomó el material, algunos salieron a rectificar la idea de que el ambiente laboral es el ideal.

El editado fue subido a la red social tik tok por una empleada de Globant, quien intentó mostrar un ambiente de trabajo relajado y recreativo, con personas haciendo actividad física, tomando mate y preparando un almuerzo.

El video se viralizó en Twitter ya que muchos se mostraban sorprendidos por el clima distendido e ironizaban al comparar con sus trabajos. Otros aprovecharon para comentar que su experiencia laboral en Globant no fue tal cual se muestra en el editado.

Entre esas personas, la usuaria de twitter @MIlipili_K contó su experiencia “en ese lugar espantoso” y dio a conocer detalles que lejos están de ser lo que aparentan las imágenes.

“A los tres meses me pusieron de jefa. Sin aumento de sueldo pero acepté porque prefiero llenar planillas antes que jugar videojuegos. Me pagaban el mínimo vital y movil, tenía 25 personas a cargo y el trabajo era todo en inglés”, comenzó el relato de la ex trabajadora.

A continuación, abrió un hilo en el que detalló cada una de las irregularidades que sufrió durante su estadía en la empresa, entre las que mencionó mal pago, precarización, maltrato y persecución laboral.

“Trabajé un total de 15 meses ahí y nunca me aumentaron el sueldo. Siempre cobré el mínimo vital y móvil aunque era jefa! Hay una "cultura glober" y hay gente muy fanática de ese lugar de trabajo, pero no todo lo que brilla es oro y no para todos ha sido la misma experiencia”, sintetizó.

El secretario general del gremio de Informáticos, Ezequiel Tosco, citó el hilo con el descargo y la respuesta a quienes idealizan a Globant y sostuvo: “Esta es la realidad de las y los trabajadores informáticos en Globant. Que los informáticos no tengamos Convenio Colectivo es un acto de injusticia social y una falta de respeto a la historia del Peronismo”.