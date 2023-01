“Lamento mucho lo que pasó, es una tragedia muy grande”, comenzó su declaración Blas Cinalli, uno de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Fue en la decimotercera y última audiencia de testimoniales. Cinalli dio su versión sobre cómo transcurrió el ataque y apuntó contra Fernando Burlando, el abogado de la familia de la víctima.

El acusado insistió en que “no hubo ningún plan para matar a nadie” y remarcó: “Es una tragedia muy grande, falleció un chico de mi misma edad”.

El imputado comenzó explicando cómo comenzó la secuencia dentro del boliche Le Brique. “Un amigo mío estaba con otro chico, yo agarro al chico y caímos los dos para atrás”, dijo. “A esa persona la saca un patovica y a mi amigo también. Lo sigo y cuando y salimos el patova lo suelta a mi amigo y lo deja tirado en la calle”, sumó. También dijo que discutieron con los empleados de seguridad. “Yo me quería ir”, siguió.

Tras ello, recuerda, comenzó una pelea. “Un amigo mío contra otro chico, no sabía quien era”, dijo y remarcó que él “estaba muy borracho”. “Al rato se empiezan a escuchar gritos, veo que uno de mis amigos estaba ahí y que lo estaban tacleando”, sostuvo. “Dicen que Fernando en las pericias tiene ADN mío en su dedo, creo que con él me peleé adentro, no le pegué afuera”, declaró Cinalli.

En su relato, explicó que se fue del lugar y que al llegar a la casa que alquilaban se cambió la ropa por el olor a cigarrillo. “Me quedé fumando en el patio. Después empiezan a llegar vecinos y nos dicen que mataron a un chico cerca de Le Brique”, comentó y añadió: “Nunca pensé que era en la pelea en la que yo estaba”.

Tras ello, testificó, fueron a comer a Mc Donald’s. “Yo en ningún momento le pegué al chico”, remarcó y seguido de ello pidió que se reproduzca un video que contenía un compilado de declaraciones de Fernando Burlando en diferentes programas de televisión, insultando a los imputados. Ante esto, sostuvo: “Durante tres años me faltaron el respeto, esto es lo que viví durante años, no solo yo, también mi familia”.

Cuando fue consultado por otros videos, se negó a responder sobre la posición o accionar de otros de los imputados y volvió a repetir que él intercedió cuando vio que estaban agrediendo a su amigo. “Lo estaban tacleando”, sostuvo y dijo no haber visto a Fernando arrodillado. “Vi un tumulto de gente, hoy sé que es Fernando por los videos que mostraron, pero en el momento no me di cuenta que estuve cerca”.

Cinalli insistió en que no agredió a nadie. Cuando los fiscales le consultaron sobre el motivo por el que él dice que se trató de una pelea, respondió: “Porque una persona que no me conoce me agarra del pie y lo agarra un amigo. Esto para mí es una pelea”. Repitió varias veces que no se acordaba de situaciones diferentes y no quiso hablar de sus amigos, al igual que los cuatro imputados que declararon anteriormente.