Este jueves 7 de octubre, el día de la ciudad y de la Virgen del Rosario, que es su patrona y fundadora. Por lo tanto, como cada año, hay asueto en la ciudad.

De esta forma, algunos rubros no tendrán actividad y ampliarán el feriado extra largo del viernes 8 (feriado puente) y al lunes 11 de octubre (feriado trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

El asueto local implica que no habrá clases (en todos los niveles y gestiones), no se trabajará en la administración pública y no abrirán los bancos. El resto de las actividades se realizará de manera habitual, dependiendo de los titulares de cada comercio e industria.

En lo que resta del año, habrá un feriado en noviembre (el 20 se celebra el Día de la Soberanía Nacional, cae sábado, pero se pasa al lunes 22) y dos en diciembre (8 por el Día de la Virgen y 25 por Navidad).