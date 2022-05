El miércoles 18 de mayo a las 8 de la mañana comenzará formalmente el relevamiento presencial del Censo nacional y se prevé que la jornada se extienda hasta las 6 de la tarde. Se puede completar previamente online así el censista sólo chequea un código. Algunas preguntas básicas.

1 - ¿Si ya completé el Censo, tengo que estar en mi hogar?

- Sí porque el censo digital no reemplaza al censo tradicional, solo reduce los tiempos de la visita y del procesamiento de datos.

2 - ¿Para qué tengo que esperar al censista si ya completé el cuestionario digital?

- Para darle el código alfanumérico de seis dígitos que entrega el sistema al finalizar el trámite online. “Si bien el Censo incluye la posibilidad de autocensarse en línea, el método sigue considerando que una persona censista visite cada vivienda para asegurarse que toda la población, los hogares y las viviendas del territorio argentino hayan sido contados”, dicen desde el Indec.

3 - ¿Tengo que imprimir el comprobante de finalización del trámite para mostrárselo al censista?

- No es necesario imprimirlo ni exhibirlo. Con mostrarlo o cantárselo alcanza.

4 - ¿Debe entrar a mi hogar el censista?

- No. Las autoridades sugieren que el código se entregue o las preguntas se respondan desde la puerta de la vivienda por razones de prevención sanitaria.

5 - ¿Qué sucede si no estoy en mi casa el día del censo?

- No es necesario que todas las personas que sean censadas permanezcan en la vivienda, con que una persona mayor de 14 años sea capaz de responder todas las preguntas es suficiente. En caso de que no haya nadie, se puede coordinar con algún vecino la entrega del comprobante de finalización al censista en caso de que haya realizado el censo digital. Si la persona directamente no está en la casa y no completó el cuestionario online, se contará esa vivienda como vacía.

6 - ¿Es feriado el día del censo?

Sí, justamente para que no haya excusas y no haya nadie en el hogar para hacer el trámite. El Congreso de la Nación declaró feriado nacional el miércoles 18 de mayo de 2022 según la ley 24.254, a efectos de que todas las personas puedan ser contadas en el lugar donde residen habitualmente, evitando los desplazamientos de la población.

7 - ¿Hay algo prohibido ese día?

- La ley establece: “El Día del Censo, entre las 8 y las 20 horas, no se podrán realizar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y en general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos. Los restaurantes, confiterías, casas de expendio de bebidas y similares, rotiserías, panaderías y en general todo comercio de venta de artículos alimenticios y de bebidas y clubes, permanecerán cerrados hasta la hora indicada”.