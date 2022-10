Este jueves el arzobispo rosarino, Eduardo Martín, contó detalles sobre una reunión que mantuvo con el Papa Francisco en Roma hace una semana y destacó una particularidad. "Al inicio del encuentro me dijo muy familiarmente ¿sobreviviste a Rosario?", sostuvo en declaraciones radiales.

Martín solicitó una audiencia y el sábado pasado mantuvo una charla durante 25 minutos con el sumo pontífice. Reconoció que intercambiaron algunas perspectivas sobre la situación de violencia que atraviesa Rosario y aseguró que el Papa está al tanto del contexto violento que sufre la ciudad.

"Creo que el Papa está muy al tanto de lo que pasa en Rosario. Si bien no ahondamos mucho en el tema, al principio de la charla me preguntó '¿sobreviste a Rosario? Claro, me lo dijo muy familiarmente", sostuvo el arzobispo.

En ese sentido, contó que le solicitó un mensaje grabado para todos los rosarinos y fieles. El Papa se mostró predispuesto a hacerlo en el marco del Año Mariano Arquidiocesano.

"Hablamos de muchos temas relacionados con la Iglesia y le entregué una imagen de la virgen de Rosario para que nos tenga presente en sus oraciones, sobre todo en este momento dada la situación de violencia y pobreza que vivimos en la ciudad", dijo Martín en declaraciones radiales.