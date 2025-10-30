Una mujer fue asesinada a balazos este miércoles por la noche en San Martín al 7.000, en la zona sur de la ciudad. En el mismo ataque, un adolescente de 15 años y otra mujer de 35 años fueron heridos y trasladados al hospital Roque Sáenz Peña y al hospital Centenario.

Según información policial, un joven de 19 años, identificado como Thiago Gabriel S., fue detenido por el hecho y quedó a disposición de la justicia.

La mujer asesinada estaba dentro de una casa de construcción precaria, que se usaría como búnker de venta de droga, y tenía una herida de arma de fuego en el rostro. El cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal para su identificación y la realización de la autopsia.