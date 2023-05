El cuidacoches que trabaja frente al Hospital Centenario y que este martes había sido detenido por la policía tras el reclamo de vecinos por agresiones y extorsiones, volvió al lugar y aseguró: “Me hicieron quedar como un delincuente, tengo una familia que mantener”. El hombre, de 35 años, fue liberado en cuestión de horas por no contar con antecedentes penales y sostuvo que no tiene conflictos con la gente del barrio: “Hay gente que me conoce de chico, me vio crecer acá”.

“Me detuvieron porque no tenía el documento encima", contó Emanuel al móvil de Sí 98.9 al tiempo que subrayó “el daño psicológico” que sufrió por parte de la policia. “Me acusaron, me hicieron quedar como un delincuente, pero yo tengo la conciencia limpia. Tengo una familia que mantener. No sé por qué nos hacen todo esto”, sumó el cuidacoches que trabaja en la zona desde hace 30 años.

El operativo se realizó tras una carta de vecinos enviada al Concejo en la cual se da cuenta de tratos extorsivos de parte de los trapitos que abordan a los conductores y les imponen una tarifa fija. Y quien no cumpla con su demanda, encuentra a su regreso un rayón en el auto o una pinchadura de neumáticos". En este sentido, Emanuel aseguró que se trata de "una colaboración a voluntad”.

“Es un tema político esto. Nosotros queremos una solución, un trabajo, nada más. No podemos estar viviendo así. Nos hacen cargo de todo lo que pasa en el barrio como si fueramos mafiosos. Nos discriminan porque a veces estamos mal vestidos y no tenemos los estudios que tienen ellos -con respecto a los concejales-. Queremos que alguien nos respalde y nos ayude urgentemente con toda esta humillación que estamos pasando”, agregó el cuidacoches.

“Están criminalizando a los pobres y nos quieren hacer cargo a nosotros de situaciones de seguridad que se dan en todas las zonas. Hacen una campaña en las redes mientras nosotros acá estamos ganándonos el mango. Hay familias con niños con discapacidad que hoy no vinieron por miedo a que los lleven presos y es el segundo día que no podemos llevar la moneda a casa”, señaló otro de los “trapitos” que se desempeña en la zona.

Asimismo, exigió “que la Municipalidad nos de una solución”. “No tenemos problema en hacer otro tipo de trabajo pero nunca vino nadie del Estado a dar una solución ni a preguntar cuál es nuestra situación, lo único que hacen es acusarnos”, cerró.

La nota completa, acá: