Un patrullero que circulaba “a más de 40 km/h” impactó de lleno contra un Fiat Palio en la esquina de Montevideo y Castellanos, en barrio Echesortu.

"Creo que tenía las luces prendidas, pero estoy seguro que venía a más de 40 km/h. Me rompió toda la rueda, no arranca el auto, no puedo abrir el capó. Lo destruyó. Un golpe en seco sin ningún tipo de frenada", dijo Sergio, el conductor del auto chocado.

A pesar de la impactante colisión, no se registraron heridos de gravedad por el hecho. El tránsito en la zona permaneció cortado por algunas horas, hasta que se retiraron los vehículos del lugar.