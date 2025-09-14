Villa Gobernador Gálvez vivió una noche marcada por la violencia armada, con el saldo de un adolescente muerto y una joven gravemente herida en distintos ataques ocurridos este sábado. La Policía investiga ambos hechos, que sucedieron con pocas horas de diferencia y en diferentes barrios de la ciudad.

El primer episodio ocurrió en pasaje Ombú al 1300, entre General López y Sáenz Peña. Allí, vecinos alertaron al 911 tras escuchar disparos y ver a un joven tendido en la vereda. Cuando llegó personal de la comisaría 25ª, encontraron al chico de 16 años con una herida de arma de fuego en el rostro.

El médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constató la muerte minutos después. Testigos indicaron que el adolescente habría mantenido una discusión con al menos tres hombres y que uno de ellos extrajo un arma y disparó a quemarropa.

Horas más tarde, en otro sector de la ciudad, una joven de 21 años fue baleada en la cara mientras se encontraba sentada frente a su vivienda, ubicada en pasaje Malargüe al 3000, entre Nahuel Huapi y Ricchieri. Según relató su madre, un hombre que circulaba montado a caballo abrió fuego contra la casa de manera repentina.

La víctima fue trasladada por un vecino al hospital Gamen y luego derivada al Hospital Provincial, donde permanecía internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. Las investigaciones quedaron en manos de la Policía y del Ministerio Público de la Acusación, que trabajan para determinar la relación entre ambos hechos y dar con los responsables.