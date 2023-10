Una pareja de jubilados sufrió un violento asalto a domicilio, este miércoles por la noche, en su casa de Juan Manuel de Rosas al 2000, en barrio La Sexta.

El matrimonio fue abordado en su vivienda, cerca de las 20:45, por cuatro ladrones armados (tres hombres y una mujer) que los obligaron a encerrarse en el baño para poder inspeccionar el lugar y robar las pertenencias de valor.

“Lógicamente hubo golpes, torceduras de mano, de dedos; revólveres apuntando a la cabeza, a la boca, a las piernas, gatillaron varias veces a la cama diciéndonos una y otra vez 'mirá que hay balas', ‘mirá que te voy a quemar’”, contó Alicia, una de las víctimas del robo, en diálogo con LT8.

Respecto al dinero que se llevaron los delincuentes, la jubilada dijo: “Querían más dólares, pero no teníamos más que 300. Ellos insistieron pero no encontraron más porque no había más plata".

“A mí me dejaron tirada en el piso del baño. Nos ataron a los dos, los pies, las manos, nos amordazaron”, indicó la mujer, sobre el maltrato de los ladrones y concluyó: "Nos dejaron maniatados y cuando la perra dejó de ladrar nos dimos cuenta que ya se habían ido. Mi esposo que había quedado atado y de rodillas en la habitación, se levantó como pudo y fue hasta la cocina en busca de un cuchillo. Así me pudo desatar a mí. Así nos desembarazamos de esto”.