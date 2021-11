La titular de una licencia de taxi que es miembro del servicio She Taxi denunció que el domingo pasado su vehículo resultó dañado en su carrocería con líquido para frenos que arrojó el conductor de otro taxi, algo que quedó grabado en una videocámara de seguridad.

La damnificada radicó la denuncia en el Centro Territorial de Denuncias de la zona sur de la ciudad el lunes siguiente del hecho, a los fines de que el seguro del vehículo cubra los daños, aunque la taxista (que pidió reserva de su nombre) aclaró que no hará una denuncia penal.

La taxista precisó que el domingo 31 de octubre a las 2 y media de la mañana ella se encontraba con su taxi estacionado y una persona que ella no pudo reconocer pero que pasó al volante de un taxi de marca Chevrolet Prisma (sin dominio detectado), pero que pudo observar por la señalética que pertenece al Radiotaxi 380000.

El vehículo disminuyó la velocidad cuando pasaba y sin detenerse arrojó desde la ventanilla una sustancia que resultó líquido de frenos que se derramó sobre la carrocería. Se sabe, ese líquido tiene poder corrosivo sobre una superficie pintada.

La acción quedó registrada por dos cámaras de seguridad en la puerta de la vivienda.

Según pudo observar la dueña, “el liquido impactó en el capó, puertas delantera y trasera del lado derecho, baúl y paragolpes” de su taxi, producto del hecho un chapista le dijo que hay que lijar el taxi para volver a pintarlo en las partes donde impactó.

En la denuncia aseguró que no tiene sospecha de quien pudo haber hecho el acto vandálico, aunque cabe recordar que hay una contienda que lleva la cantidad de años de existencia del servicio She Taxi, en la que los radiotaxis de la ciudad pretenden que este servicio sea dado de baja, “por no contar con un sistema de radiollamadas como observa la ordenanza”.