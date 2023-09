Una mujer y sus hijos tuvieron una noche de terror, este miércoles, cuando su vivienda de Gorriti al 5500, barrio Ludueña, se convirtió en el blanco de una intensa ráfaga de tiros. Según relataron las víctimas del ataque, los sicarios efectuaron alrededor de 20 disparos contra la propiedad y dejaron un cartel con una amenaza para un tal “Milanesa”, quien no vive en el lugar ni tiene vínculos con la familia afectada.

El erróneo mensaje sería para Franco Matías “Milanesa” Almaraz, un joven de 22 años que fue condenado, en septiembre de 2022, por un crimen, una balacera y dos intentos de homicidios.

“Milanesa traidor, la mafia no se traiciona. Te vamos a matar hasta el perro. El peruano es un gil”, decía la esquela escrita con birome que dejaron frente a la casa.

“Uno piensa que no le va a pasar nada porque no anda en nada malo, y sin embargo sucedió. Acá somos todos gente de trabajo”, afirmó hija de la mujer que sufrió el ataque, y remarcó: “Queremos hacerles llegar a estos delincuentes que se equivocaron de lugar. Esto no era para la casa de mi mamá".

"Anoche, mis padres pasaron una noche de terror. Cuando empezaron a sentir los impactos muy fuertes mi hermano alcanzó a llevar a mi mamá para atrás. De milagro no le dieron un tiro a ella. Ellos estaban al lado de un ropero, por eso las balas no les dieron, aunque atravesaron toda la casa y dieron contra una pared del fondo”, indicó la joven, en diálogo con LT8.

En cuanto al destinatario de la amenaza, la mujer comentó: “No sabemos quién es, pero la gente nos dijo que viviría a un par de cuadras largas de acá. Se han equivocado de casa porque tiene un familiar acá cerca. Que quede claro que esa persona no vive acá, no queremos que le pase nada a mi mamá”.