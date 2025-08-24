Una nena de 5 años falleció este sábado en el Hospital Vilela, a donde había llegado con un cuadro grave de convulsiones y lesiones visibles en la zona genital. Si bien en un primer momento se investigó la hipótesis de abuso, los estudios médicos preliminares no resultaron concluyentes.

La menor ingresó al centro de salud alrededor de las 15 junto a su madre, de 28 años, y el concubino de esta, de 24. Ambos fueron demorados de manera preventiva, aunque este domingo a la mañana fuentes policiales confirmaron que quedaron en libertad.

El Ministerio Público de la Acusación informó que la niña llegó con un cuadro de sepsis generalizada y murió a los pocos minutos de ingresar. La fiscal de Homicidios Dolosos, Marisol Fabbro, quedó a cargo de la causa.

Ante la falta de certezas, se ordenó la autopsia en el Instituto Médico Legal y una serie de estudios complementarios para determinar las causas del fallecimiento. También fueron secuestrados los celulares de la madre y su pareja, además de otros elementos de interés para la investigación.