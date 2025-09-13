Una mujer murió tras un accidente vial registrado en la zona sur de la ciudad este sábado a la madrugada. Asimismo, un hombre que viajaba con ella sufrió heridas graves y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El choque se produjo alrededor de las 4.30, cuando un Renault Kwid blanco colisionó de frente contra una columna de alumbrado público ubicada en el cantero central de Ovidio Lagos, cerca de la intersección con 24 de Septiembre.

La fuerza del impacto provocó que el poste quedara inclinado y que el vehículo sufriera daños de gran magnitud, quedando a contramano sobre uno de los carriles con restos de la carrocería esparcidos alrededor.

Según las primeras informaciones, en el auto viajaban al menos dos personas. Por el momento, no se encontraron indicios de la participación de otros vehículos en el siniestro y se investigan las causas del accidente.