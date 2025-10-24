Una mujer de 74 años murió aplastada este viernes a la madrugada al desplomarse el techo de su casa en Riobamba al 6.200, en la zona oeste de la ciudad. Aunque en la vivienda había más personas, no se registraron otros heridos por el derrumbe.

Según las primeras informaciones, la víctima estaba durmiendo en su habitación cuando quedó atrapada bajo los escombros de la losa de su casa, que se vino abajo en medio de la tormenta. El siniestro ocurrió alrededor de las 6.20 de la mañana en Riobamba 6.200.

Apenas llegaron al lugar, los bomberos zapadores iniciaron la búsqueda de la mujer y finalmente descartaron el pedido de asistencia médica cuando comprobaron que la víctima había fallecido.