Un hombre murió este viernes al amanecer, al volcar la camioneta que conducía en la avenida Circunvalación, en el noroeste de la ciudad.

El accidente ocurrió hacia las 5.30, y debido al desprendimiento de una de las ruedas del vehículo.

Se trata de una Chevrolet S10 que transitaba hacia el norte por el anillo vial, entre las avenidas Sorrento y Baigorria. Una rueda delantera salió de repente de su eje y eso motivo que el conductor perdiera el control de la pick up.

La rueda salió lanzada por inercia e impactó contra una camioneta VW Saveiro, pero solo ocasionó daños materiales. En este caso, el conductor logró mantener el control del vehículo y detuvo su marcha.

La situación se tornó fatal para la camioneta. Sin una de sus ruedas, la Chevrolet embistió el guard rail y saltó a los tumbos por sobre la banquina. El conductor, al parecer, único ocupante, salió despedido del habitáculo. Cuando llegaron las primeras personas en auxiliar, el hombre ya había perdido la vida. Tenía 35 años, pero su identidad no trascendió.

Otro automovilista fue testigo y casi protagonista del accidente. Así lo relató: "Venía por el carril derecho para bajar a Baigorria, y veo que la camioneta me pasa por la izquierda y enseguida veo que impacta contra el guardarail de aquel lado y se cruza hacia los carriles de la derecha. Si yo no freno, la agarro. Pero al frenar me impacta el de atrás. La camioneta pasó delante mío y... bueno... salió despedido el hombre y falleció en el acto. Quisimos parar a tres patrulleros que pasaron pero no pararon", contó.