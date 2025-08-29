Una nueva balacera sacudió al barrio Tablada este jueves al atardecer. El ataque se produjo en una vivienda ubicada en Necochea al 3900, donde vecinos reportaron varias detonaciones y solicitaron la intervención policial.

De acuerdo con los primeros informes, al menos dos sujetos encapuchados que circulaban en moto efectuaron los disparos contra la propiedad. Tras el ataque, se dieron a la fuga sin que hasta el momento se registren detenciones.

En el lugar, los agentes de la policía secuestraron cinco vainas servidas y verificaron dos impactos de bala en la fachada de la vivienda. Durante el procedimiento, los móviles recibieron piedrazos desde una calle interna, lo que dificultó las tareas.

Minutos después se confirmó el ingreso de dos heridos al Hospital Roque Sáenz Peña. Se trata de un hombre de 40 años con dos impactos en la pierna izquierda, y una mujer de 26 con una herida en el antebrazo izquierdo que le provocó fractura.

Ambos permanecen internados en observación bajo control médico. El caso quedó a cargo de las unidades investigativas correspondientes, que trabajan para identificar a los atacantes y determinar las circunstancias del hecho.