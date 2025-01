Un tren embistió una camioneta Eco Sport en la ruta provincial Nº 18, cerca de Alvear, en las afueras de Rosario. El hecho ocurrió en la mañana de este jueves. Los tres ocupantes del vehículo, que viajaban desde Junín hacia Rosario para pasar el día en el río, resultaron con heridas menores, siendo el conductor quien sufrió un corte en la pierna. El coche, en cambio, quedó severamente dañado.

El incidente ocurrió cuando la camioneta se detuvo en el paso a nivel, al acercarse al cruce ferroviario. El conductor, al parecer indeciso, no logró arrancar el vehículo a tiempo y quedó sobre las vías cuando el tren se aproximaba. El maquinista intentó frenar, pero no logró evitar el impacto, que terminó arrastrando la camioneta y volcando.

El paso a nivel en cuestión no cuenta con barreras, solo con un semáforo intermitente de luz amarilla, lo que generó confusión en el conductor, quien no conocía bien la zona. “No vi las barreras, el tren venía frenando y tocando la bocina, pero no me dio tiempo a moverme”, explicó el conductor visiblemente afectado.

Tras el choque, el vehículo quedó gravemente dañado, pero, afortunadamente, los ocupantes pudieron salir sin mayores consecuencias. El conductor, aunque con algunos golpes y cortes, manifestó su agradecimiento por la rápida reacción del personal ferroviario, que estuvo atento durante todo el suceso.

Este accidente pone en evidencia la falta de seguridad en ciertos cruces ferroviarios, especialmente en aquellos sin barreras. Si bien las consecuencias pudieron haber sido mucho peores, la rápida intervención del maquinista y la suerte jugaron un papel fundamental en evitar una tragedia.