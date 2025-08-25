La alegría que dejó en Rosario Central el triunfo en el clásico frente a Newell’s quedó opacada por una noticia devastadora. Amílcar Nicoletti, presidente de la filial canalla en Comodoro Rivadavia, perdió la vida junto a sus dos hijos en un accidente de tránsito cuando intentaba llegar a Rosario para presenciar el partido.

Nicoletti, de 40 años, había decidido viajar por tierra luego de que problemas de documentación le impidieran abordar un vuelo. Conduciendo su Fiat Argo, salió acompañado por su esposa y sus hijos Ian, de 7 años, y Yasmín, de 15. Sin embargo, en la zona de Pehuajó, el vehículo colisionó de frente contra un camión. El impacto fue fatal para él y los dos menores, mientras que la madre fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece internada en grave estado.

El camión, conducido por un joven de 29 años oriundo de Saladillo, se incendió tras el impacto. El chofer logró escapar con vida gracias a la asistencia de un exbombero voluntario que circulaba por el lugar.

La institución de Arroyito expresó su pesar: “El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Amílcar Nicoletti, presidente de nuestra Filial de Comodoro Rivadavia, y de sus hijos Ian y Yasmín. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento”.

El caso quedó bajo la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Pablo Schestrom, que trabaja en las pericias para determinar las circunstancias del siniestro. El camionero fue imputado por “triple homicidio y lesiones culposas”.