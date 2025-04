Seis personas murieron, este jueves por la tarde, tras el desplome de un helicóptero en las aguas del río Hudson de Nueva York, en Estados Unidos. Por el momento se desconoce qué fue lo que ocasionó la caída.

Según informó The New York Times, en la aeronave modelo Bell 206 viajaba Agustín Escobar Cañadas, el CEO de la filial de España de la empresa de tecnología Siemens, junto a su esposa, Merce Camprubi Montal y sus hijos de cuatro, cinco y once años.

El conductor del helicóptero, cuya identidad no trascendió, tampoco logró sobrevivir a la tragedia. Del total de las víctimas, cuatro personas murieron en el lugar, mientras que otras dos fallecieron en el hospital.

La tragedia ocurrió el jueves por la tarde, cerca de las 15.15, cuando Escobar y su familia realizaban un vuelo turístico organizado por la empresa New York Helicopters Tours. Este tipo de atracciones suele ser muy común en la ciudad estadounidense.