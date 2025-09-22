Un gendarme que trabajaba como chofer de Uber en Rosario se enfrentó este domingo a la madrugada a dos pasajeros que, según denunció, intentaron asaltarlo a mano armada. El hecho ocurrió en la intersección de El Chajá y las vías férreas, en barrio Cabín 9.

El uniformado, identificado como Juan Carlos, trasladaba a una pareja —Daiana y Jonatan— cuando el hombre que viajaba en el asiento trasero le apuntó en la nuca con un arma. En ese momento, ambos le robaron el celular y la billetera.

De acuerdo con la denuncia, tras descender del vehículo el gendarme disparó contra los sospechosos. El hombre recibió heridas de bala en el brazo derecho y la pierna izquierda, además de un corte en la frente. Fue derivado al Hospital Centenario.

La mujer, en tanto, sufrió múltiples impactos y fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internada en calidad de demorada por participar en el intento de robo.

En el lugar, la Policía de Investigaciones secuestró el arma reglamentaria del gendarme y una réplica de arma de fuego que habría sido utilizada por los atacantes. La causa quedó en manos de la comisaría 32ª, con intervención de la Fiscalía de turno.

Este domingo por la mañana, el gendarme recuperó su libertad sin formación de causa. Además, le devolvieron su vehículo y las pertenencias sustraídas, mientras los pasajeros quedaron detenidos bajo los cargos de robo calificado por uso de arma de utilería en grado de tentativa.