El reciente operativo contra el crimen organizado en las favelas de Alemão y Penha, en Río de Janeiro, que dejó al menos 130 muertos, volvió a poner en evidencia el enorme poder de fuego del Comando Vermelho. Entre el arsenal secuestrado a la organización narco, la Policía Civil brasileña encontró un Fusil Automático Liviano (FAL) con el escudo argentino y la marca de Fabricaciones Militares (FM), perteneciente a las Fuerzas Armadas de Argentina.

El hallazgo fue confirmado por el detective Vinicius Domingos, jefe de la Unidad de Coordinación de Inspección de Armas y Explosivos (CFAE), quien señaló que junto al fusil argentino se incautaron armas desviadas de los arsenales militares de Brasil, Venezuela y Perú. Parte del material confiscado fue exhibido en sus redes sociales, según publicó este jueves La Nación.

La aparición de este fusil reaviva una hipótesis sostenida desde hace más de una década: que parte del armamento robado del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, habría terminado en manos de bandas criminales de la región. En ese robo, ocurrido hace 14 años, desaparecieron 43 fusiles completos y unas 2.500 piezas que permitían ensamblar hasta 400 armas del Ejército Argentino.

La investigación judicial en Argentina permaneció paralizada durante años, hasta que en junio de 2025 el exjuez Marcelo Bailaque procesó a siete militares por la sustracción del material bélico.

Especialistas brasileños advirtieron que la mala gestión y el desvío de armas de los arsenales oficiales alimentan el poder de fuego de las facciones criminales, que hoy dominan amplios sectores de las favelas cariocas.