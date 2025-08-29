Una camioneta Volkswagen Amarok chocó, este viernes a la madrugada, contra una Honda Tornado 250 cc en San Martín y Garibaldi, en la zona sur de Rosario. Como consecuencia de la embestida, resultaron heridas las dos personas que viajaban en la moto.

En tanto, el conductor de la chata, Ezequiel Pedro C., fue sometido a un test de alcoholemia, el cual confirmó que tenía 1,57 g/l de alcohol en sangre.

En cuanto a las víctimas, fueron trasladadas al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con varias heridas de consideración.