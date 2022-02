Cuando comenzaron a filtrarse las imágenes del casamiento narco que culminó con el triple crimen de Ibarlucea, además de la foto del cantante Sergio Torres, trascendió la del también cantante tropical "Juanjo" Piedrabuena. Aunque en este caso hay una diferencia no menor: Piedrabuena fue electo concejal en las elecciones del año pasado, y asumió su banca en diciembre de 2021.

"Yo fui a cantar, nada más", explicó en diálogo con Aire de Santa Fe, donde contó que ese mismo día, en Rosario, había actuado antes en La Cautiva. Cuando le consultaron quién lo contrató para casar en el casamiento, dijo desconocerlo: "De eso se encarga mi representante".

"Fui contratado como artista, como cantante. Sinceramente, no sabía adónde íbamos, porque el que maneja la agenda es mi productor, Marcos Couri, yo fui como cualquier laburo de todos los fines de semana. Mis hijos Juan y Brian trabajan conmigo con otros chicos en el escenario, son 20 familias. Hoy la vi a mi mujer llorar y no entendía el por qué de tanta maldad. Cuando pasó esta desgracia yo ya estaba en Santa Fe, el primer show fue en La Cautiva, en Rosario, de ahí nos fuimos para la fiesta, donde había una seguridad increíble. Terminó el show, como siempre que se me contrata, levanto mis cosas y me voy, me entero de lo que pasó cuando ya estaba acá en Santa Fe", precisó.

"Fui como a cualquier baile, el que me conoce sabe cómo soy, de lo que vivo, las necesidades que pasé en mi vida, yo vivo de mi trabajo y estoy pagando cuentas que tengo de la pandemia, por todo lo que estuve parado. Soy una persona pública, pero por las cosas que se dicen mi familia sufre, tengo mujer e hijos y ser cantante de cumbia es lo que me da de comer hoy por hoy", agregó.

Piedrabuena parecía estar molesto con la difusión de la información, y comenzó a cuestionar que "yo tengo una familia, y ahora tengo que protegerlos", aunque no explicó por qué temería por la vida de sus seres queridos. "Vengo de una familia humilde, y temo por las cosas que se dicen", sostuvo.

Cuando le preguntaron si se consideraba "concejal o cantante de cumbia", contestó que "en primer lugar, cantante de cumbia". "La concejalía no tiene nada que ver con mi trabajo artístico", se excusó.

Además, explicó que está dando shows por toda la provincia porque durante la pandemia acumuló deudas y hoy está "tratando de pagar eso" y además "pagarle a los músicos".

fuente: Santa Fe Plus.