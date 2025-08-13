Un ciclista murió este martes por la noche tras ser atropellado por un colectivo en la avenida de Circunvalación de Rosario, en el tramo comprendido entre Rivarola y Presidente Perón, en la zona oeste de la ciudad. El siniestro ocurrió cerca de las 20, cuando un coche de la línea 122, de la empresa Rosario Bus, circulaba fuera de servicio.

Según información preliminar, la víctima formaba parte de un grupo deportivo que pedaleaba por la traza con indumentaria y bicicletas de competición. La presencia de ciclistas en Circunvalación está prohibida por razones de seguridad vial, ya que se trata de una vía rápida con alto flujo vehicular.

A las 21, el cuerpo del ciclista permanecía sobre la calzada, rodeado por la conmoción de sus compañeros y un importante operativo policial. Personal de la Unidad Regional II y del Sies trabajó en el lugar, mientras el chofer del colectivo recibía asistencia por un cuadro de shock.

El tránsito quedó reducido en la mano hacia el sur, lo que generó demoras en la circulación. Efectivos policiales desviaban el flujo vehicular para evitar nuevos incidentes.

Las causas del choque están bajo investigación y, hasta el momento, no se difundió oficialmente la identidad del ciclista fallecido. La fiscalía de turno dispuso peritajes y la toma de declaraciones para determinar las responsabilidades en el siniestro.