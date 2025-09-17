Un auto Ford Fiesta chocó, este miércoles a la madrugada, contra la estación de bicicletas públicas ubicada en Salta y bulevar Oroño. No se registraron heridos por el impacto, pero la estructura quedó con importantes daños.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió cerca de las 6:30, cuando la conductora del auto se vio forzada a realizar una mala maniobra para esquivar otro vehículo.

Por el siniestro vial, el tránsito en la zona fue interrumpido momentáneamente para poder sacar el vehículo y la estructura rota de la calle.