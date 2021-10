Una agencia de autos fue blanco de un tiroteo este miércoles a medianoche, en zona oeste. Se trata del comercio Automotores King, en Avellaneda al 2000, esquina Ituzaingó.

Por lo que trascendió de fuentes policiales, el ataque ocurrido minutos antes de la hora 0 del jueves tiene relación con un chantaje formulado al dueño del establecimiento días atrás. Alguien que no ha sido identificado le exigió el pago de 80.000 dólares a cambio de no atentar contra el negocio. Como el comerciante se negó, luego ocurrió esta balacera.

Se pudieron constatar 10 impactos de balas, al parecer calibre 9 milímetros, a juzgar por los casquillos que quedaron dispersos en el asfalto. Los tiros impactaron en el marco de las aberturas y en la vidriera. Algunos también acertaron algunos de los vehículos exhibidos a la venta.

La semana pasada había sido blanco de otra balacera la agencia Gaetano Automotores, en Funes. Y anteriormente también otras casas del rubro automotor fueron blanco de ataques similares, por ejemplo, las que están sobre Junín e Ingeniero Thedy, en Refinería, y la de bulevar Rondeau al 4100, donde allí también hubo la pretensión mafiosa de un pago de dinero para no sufrir un atentado como el que finalmente ocurrió. Esa vez, el 8 de agosto pasado, el ataque quedó registrado en video. Y mientras eso ocurría, una testigo involuntaria que aguardaba un colectivo en la esquina corrió para ponerse a resguardo y murió por una descompensación cardíaca.

El titular de esa agencia, Rosario Norte, le dijo entonces a Sí 98.9: “Me dijeron que si no pagaba, me iban a matar, me iban a romper la vidriera. Hay otras agencias que también le sucedió”, dijo el comerciante.