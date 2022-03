El asesinato de Lucio Maldonado, el prestamista que había sido secuestrado en la madrugada del 11 de noviembre de 2018 y cuyo cuerpo apareció unas horas después en la cercanía del casino City Center, es uno de los delitos que se le imputa a Esteban Alvarado y otras seis personas en el juicio que se viene llevando adelante en el Centro de Justicia Penal. En la jornada del viernes -en el día 12 de audiencias- uno de los testigos fue un agente de la Policía Federal que trabajaba a fines de 2018 en la Brigada que hacía allanamientos. Como parte de ese equipo, participó del operativo en calle Bomman 3318, en la zona sur de la ciudad, que encontró a Mauricio Laferrara, socio de Alvarado, junto a dos personas más: Aylén Laferrara y Ramona Beatriz García.

"Había personal de irrupción, que ingresa en primer lugar al domicilio. Al entrar, vimos a tres personas. Entramos con testigos y mi función era buscar celulares, armas u otra documentación de interés para la causa", declaró Ledesma. Cuando el fiscal Schiappa Pietra le consultó que había encontrado, señaló: "Muchos celulares y la cédula de un vehículo, de una camioneta Amarok. No me acuerdo a nombre de quién estaba. Había once teléfonos. Uno estaba roto, que en realidad lo rompe la señora cuando ingresamos", dijo el testigo en el juicio.

La camioneta referida es una Volkswagen Amarok blanca, con patente NOW 975, que participó del secuestro a Maldonado, según las imágenes de cámaras de seguridad que constan en al causa. El prestamista había sido subido en la puerta de su casa a una Kangoo gris. Aunque luego al ser trasladado al campo Los Muchachos, propiedad de Esteban Alvarado, participa de la maniobra esa camioneta.

Días después del hecho, los fiscales de la Unidad de Delitos de Gravedad Institucional con personal de las TOE encontraron esa VW en la localidad entrerriana de La Paz, en un galpón del kilómetro 2,5 de la ruta provincial 1. Según la acusación de los fiscales, la vinculación de Laferrara con ese vehículo será clave para probar su participación en el secuestro de Maldonado y posterior asesinato.