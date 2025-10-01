Tres camiones chocaron, este martes por la noche, en el km 269 de la autopista Rosario–Buenos Aires, a la altura de Arroyo Seco, en el carril que conecta la Capital Federal con la ciudad.

Según las primeras informaciones, uno de los conductores de los vehículos que protagonizaron el siniestro vial falleció.

Por el momento se desconocen las causas de la colisión. El tránsito permaneció cortado parcialmente por varias horas para realizar tareas de atención a las víctimas del choque.